За сутки 5 марта в Украине против COVID-19 привито 3 тысячи 277 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Коронавирус Инфо.

С начала прививочной кампании привито 15 тысяч 758 человек, все они получили первую дозу вакцины. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок).

Также за сутки много прививок сделали в Днепропетровской (310), в Тернопольской (260), Черкасской (259), Одесской (240) и Винницкой (220) областях. В Киеве за сутки привито 100 человек.

За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых также в Донецкой области (1 тысяча 470 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (284 прививки).

Напомним, в Украине за прошлые сутки, 5 марта, коронавирусную болезнь обнаружили у 9 тысяч 144 человек. Также 3 тысячи 351 пациент выздоровел, а 156 умерли от осложнений. В больницы попали 3 тысячи 309 человек.