В Украине за прошлые сутки, 5 марта, коронавирусную болезнь обнаружили у 9 тысяч 144 человек. Также 3 тысячи 351 пациент выздоровел, а 156 умерли от осложнений. В больницы попали 3 тысячи 309 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых больных зафиксировали в Житомирской (749), Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях, а также в Киеве (682).
Лаборатории за прошлые сутки сделали 81 333 теста на коронавирус: 38 тысяч 972 — методом ПЦР и 15 тысяч 627 — методом ИФА. Также сделали 26 тысяч 734 экспресс-теста на антиген к вирусу. За все время в Украине провели более 7,1 миллиона ПЦР-тестирований.
В целом с начала пандемии в Украине обнаружили 1 миллион 394 тысячи 61 случай COVID-19. Из них 1 миллион 194 тысячи 373 пациента выздоровели, а 26 тысяч 919 — умерли от осложнений заболевания.
Напомним, с 24 февраля в Украине уже вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека, 4 марта первую из двух прививок сделали 2 913 людям.
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В Украине за прошлые сутки, 5 марта, коронавирусную болезнь обнаружили у 9 тысяч 144 человек. Также 3 тысячи 351 пациент выздоровел, а 156 умерли от осложнений. В больницы попали 3 тысячи 309 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых больных зафиксировали в Житомирской (749), Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях, а также в Киеве (682).
Лаборатории за прошлые сутки сделали 81 333 теста на коронавирус: 38 тысяч 972 — методом ПЦР и 15 тысяч 627 — методом ИФА. Также сделали 26 тысяч 734 экспресс-теста на антиген к вирусу. За все время в Украине провели более 7,1 миллиона ПЦР-тестирований.
В целом с начала пандемии в Украине обнаружили 1 миллион 394 тысячи 61 случай COVID-19. Из них 1 миллион 194 тысячи 373 пациента выздоровели, а 26 тысяч 919 — умерли от осложнений заболевания.
Напомним, с 24 февраля в Украине уже вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека, 4 марта первую из двух прививок сделали 2 913 людям.