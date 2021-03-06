Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых больных зафиксировали в Житомирской (749), Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях, а также в Киеве (682).

Лаборатории за прошлые сутки сделали 81 333 теста на коронавирус: 38 тысяч 972 — методом и 15 тысяч 627 — методом Также сделали 26 тысяч 734 экспресс-теста на антиген к вирусу. За все время в Украине провели более 7,1 миллиона ПЦР-тестирований.

В целом с начала пандемии в Украине обнаружили 1 миллион 394 тысячи 61 случай COVID-19. Из них 1 миллион 194 тысячи 373 пациента выздоровели, а 26 тысяч 919 — умерли от осложнений заболевания.

Напомним, с 24 февраля в Украине уже вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека, 4 марта первую из двух прививок сделали 2 913 людям.