По состоянию на 10:00 6 марта в Николаевской области выявили 337 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администарации.
По состоянию на 6 марта из всех 43 тысяч 485 (+337) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
COVID-19 подтвердился у 1 тысячи 772 (+9) работников учреждений здравоохранения. За сутки выздоровели — 155, всего выздоровели — 37 тысяч 719 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 807, за сутки — 3.
Напомним, в Украине за прошлые сутки, 5 марта, коронавирусную болезнь обнаружили у 9 тысяч 144 человек. Также 3 тысячи 351 пациент выздоровел, а 156 умерли от осложнений. В больницы попали 3 тысячи 309 человек.
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По состоянию на 10:00 6 марта в Николаевской области выявили 337 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администарации.
По состоянию на 6 марта из всех 43 тысяч 485 (+337) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
COVID-19 подтвердился у 1 тысячи 772 (+9) работников учреждений здравоохранения. За сутки выздоровели — 155, всего выздоровели — 37 тысяч 719 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 807, за сутки — 3.
Напомним, в Украине за прошлые сутки, 5 марта, коронавирусную болезнь обнаружили у 9 тысяч 144 человек. Также 3 тысячи 351 пациент выздоровел, а 156 умерли от осложнений. В больницы попали 3 тысячи 309 человек.