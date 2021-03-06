По состоянию на 10:00 6 марта в Николаевской области выявили 337 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администарации.

По состоянию на 6 марта из всех 43 тысяч 485 (+337) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

город Николаев - 29066 (+214);

город Первомайск - 1427 (+7);

город Южноукраинск - 1428 (+10);

городВознесенск - 1053 (+10);

город Очаков - 774 (+9);

Арбузинский район - 521 (+30);

Баштанский район - 606 (+2);

Березанский район -543 (+2)

Братский район - 369 (+1);

Березнеговатский район - 271 (+1);

Веселиновский район - 420 (+16);

Витовский район - 1600 (+8);

Вознесенский район- 388 (+8);

Врадиевский район - 327;

Еланецкий район - 189;

Доманевский район - 482 (+1);

Казанковский район - 462 (+3);

Кривоозерский район - 290 (+1);

Николаевский район - 607 (+2);

Новобугский район - 386 (+2);

Новоодесский район - 947 (+5);

Очаковский район - 366 (+3);

Первомайский район - 501 (+1);

Снигиревский район - 462 (+1).

COVID-19 подтвердился у 1 тысячи 772 (+9) работников учреждений здравоохранения. За сутки выздоровели — 155, всего выздоровели — 37 тысяч 719 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 807, за сутки — 3.

Напомним, в Украине за прошлые сутки, 5 марта, коронавирусную болезнь обнаружили у 9 тысяч 144 человек. Также 3 тысячи 351 пациент выздоровел, а 156 умерли от осложнений. В больницы попали 3 тысячи 309 человек.