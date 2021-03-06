В 2021 году процедуру регистрации в Украине прошли 53 тысячи иностранных автомобилей с пробегом.
Об этом сообщает Укравтопром.
За прошлый месяц ввезли 33, 7 тысяч легковых машин, из них 27, 4 тысячи были импортированные машины, которые уже побывали на дорогах. По маркам прошедшие регистрацию автомобили расположились таким образом:
Наиболее популярной маркой для растаможивания в прошлом месяце был Volkswagen. В феврале украинские номера успели получить 4599 подержанных машин.
На втором месте Ford, за месяц 2609 б/у авто этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине.
Автомобили французской марки Renault показали третий результат - 2233 машины.
Четвертое место у Skoda, на автомобилях с пробегом этой марки свой выбор остановили 2173 водителей.
Замыкает пятерку самых популярных марок февраля Hyundai - 1775 автомобилей поменяли свои иностранные номера на украинские образцы.
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В 2021 году процедуру регистрации в Украине прошли 53 тысячи иностранных автомобилей с пробегом.
Об этом сообщает Укравтопром.
За прошлый месяц ввезли 33, 7 тысяч легковых машин, из них 27, 4 тысячи были импортированные машины, которые уже побывали на дорогах. По маркам прошедшие регистрацию автомобили расположились таким образом:
Наиболее популярной маркой для растаможивания в прошлом месяце был Volkswagen. В феврале украинские номера успели получить 4599 подержанных машин.
На втором месте Ford, за месяц 2609 б/у авто этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине.
Автомобили французской марки Renault показали третий результат - 2233 машины.
Четвертое место у Skoda, на автомобилях с пробегом этой марки свой выбор остановили 2173 водителей.
Замыкает пятерку самых популярных марок февраля Hyundai - 1775 автомобилей поменяли свои иностранные номера на украинские образцы.