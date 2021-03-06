В Италии политики и общественные деятели составили обращение к Институту итальянской энциклопедии Треккани с призывом убрать из статьи «женщина» в словаре синонимов недопустимые сравнения.
Об инициативе в европейской стране сообщает BBC.
Подробное письмо к лингвистам составила итальянская активистка Марией Беатриче Джованарди, в тексте отмечается, что в издаваемом институтом толковом словаре среди синонимов слова «женщина» перечисляются puttana (в итальянском языке означает распутную женщину), а также canva (самка у животных, употребляемая в уничижительном тоне для оскорблений, - прим).
— Это опасно, потому что язык формирует реальность и влияет на то, как женщин воспринимают и как к ним относятся, — подчеркивают авторы обращения.
Авторы обращения добавляют что словарь содержит «женоненавистнические стереотипы, которые объективирует женщин и представляют их как низших существ».
Институт итальянской энциклопедии пока не прокомментировал обращение. В ноябре прошлого года в институте заявили, что словари отражают использование слов, а оскорбительные синонимы помечены как таковые.
«Если общество и культура выражают негативное отношения через слова, словарь не может отказаться описывать это», - говорилось в заявлении.
Ранее НикВести сообщали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект про внесение изменений в закон Украины «Про рекламу». Отредактированное законодательство запрещает использование дискриминационных образов в рекламе, нарушителей ожидает штраф.
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В Италии политики и общественные деятели составили обращение к Институту итальянской энциклопедии Треккани с призывом убрать из статьи «женщина» в словаре синонимов недопустимые сравнения.
Об инициативе в европейской стране сообщает BBC.
Подробное письмо к лингвистам составила итальянская активистка Марией Беатриче Джованарди, в тексте отмечается, что в издаваемом институтом толковом словаре среди синонимов слова «женщина» перечисляются puttana (в итальянском языке означает распутную женщину), а также canva (самка у животных, употребляемая в уничижительном тоне для оскорблений, - прим).
— Это опасно, потому что язык формирует реальность и влияет на то, как женщин воспринимают и как к ним относятся, — подчеркивают авторы обращения.
Авторы обращения добавляют что словарь содержит «женоненавистнические стереотипы, которые объективирует женщин и представляют их как низших существ».
Институт итальянской энциклопедии пока не прокомментировал обращение. В ноябре прошлого года в институте заявили, что словари отражают использование слов, а оскорбительные синонимы помечены как таковые.
«Если общество и культура выражают негативное отношения через слова, словарь не может отказаться описывать это», - говорилось в заявлении.
Ранее НикВести сообщали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект про внесение изменений в закон Украины «Про рекламу». Отредактированное законодательство запрещает использование дискриминационных образов в рекламе, нарушителей ожидает штраф.