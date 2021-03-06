Об этом сообщили его пресс-службе.

Вакцинация состоялась в больнице в городке Дхарамшала на севере Индии. После укола Далай-лама призвал людей проявить смелость и вакцинироваться.

— Чтобы предотвратить серьезные проблемы, этот укол очень и очень полезен, — отметил духовный лидер.

Как пишет Assotiated Press, медработник больницы, где сделали прививку, рассказал, что после инъекции медики наблюдали за Далай-ламой полчаса. Также отмечается, что духовный лидер настоял, чтобы он пришел в больницу как обычный человек.

Вакцинировались также еще 10 человек, которые живут в резиденции Далай-ламы.

Отметим, что в Индии сейчас официально зафиксировали уже 11 миллионов случаев коронавирусной болезни. Более 157 тысяч пациентов умерли от осложнений. Страна, которая занимает второе место в мире по показателям заболеваемости после США, развернула кампанию вакцинации в январе, начав с медицинских и социальных работников. Сейчас также прививают престарелых и больных людей.

Напомним, Великобритания получит 10 миллионов доз вакцины AstraZeneca, произведенных Институтом сыворотки крови Индии (SII).