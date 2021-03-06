Мама ребенка из Ингульского района рассказала о негативном отношении водителей маршрутов № 43 и № 89 к своим прямым обязанностям.

Свою жалобу она оставила в Facebook контакт-центра при горсовете Николаева.

Местная жительницасообщила, что в начале у ее ребенка отказались принимать 20 гривен в маршрутке № 43 и ссадили, когда у водителя не оказалось сдачи.

— Почему водитель 43 маршрута позволяет себе выгнать ребенка из маршрутки, потому что у него нет сдачи на 20 гривен?, — возмутилась горожанка.

После этого ребенок попытался уехать на 89 маршруте, но и на нем возникли проблемы. Ребенок показал ученический билет и заплатил три гривны по тарифу, а водитель взял с него плату, как со взрослого пассажира.

— Этот водитель на предъявление ученического билета и оплату в 3 гривны ответил, что «возит учеников до 8 класса» и взял полную оплату, хотя соответственно решения исполкома Николаевского горсовета №607 от 22.06.2018 Про установку тарифов на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, которые совершают пассажирские перевозке в рамках движения «маршрутного такси» и «обыкновенный» (с изменениями от 10.05.2019) для детей школьного возраста от 6 до 14 лет в период с 1 сентября до 1 июля стоимость проезда автобусами на городских маршрутах установлена в размере 3 гривен за одну поездку. Это дети с 1 по 9 класс включительно, — рассказала родительница.



