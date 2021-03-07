Пока заболеваемость и смертность от коронавируса продолжает падать, 6 марта в Украине было проведено 24 868 исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 36,2% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 3 927 тестирований на антитела методом иммуноферментного анализа (ИФА), что на 74,9% меньше по сравнению с 5 марта.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

«Проведено тестирований за сутки – 46 304, в том числе методом ПЦР – 24 868, методом ИФА – 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509», - сказано в сообщении.

За все время эпидемии проведено 7 126 226 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 1,401 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 марта, - более 7 000, что меньше уже вторые сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,9 тысячи.