По состоянию на утро 8 марта в Украине зафиксировано 5 572 новых случаев коронавируса, больше 2 тысяч пациентов госпитализировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки госпитализировали — 2 136 человек; летальных случаев — 106; выздоровели — 1 734 человека; сделано тестирований — 23 227 (в том числе методом ПЦР — 15 115, методом ИФА — 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6 101).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирского (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

За все время пандемии в Украине: заболели — 1 406 800 человек; выздоровели — 1 198 254; летальных случаев — 27 128; проведено ПЦР-тестов — 7 141 341.

Напомним, что суточный прирост за 6 марта составил больше 7 тысяч случаев коронавирусной болезни.