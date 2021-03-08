По состоянию на утро 8 марта в Николаевской области зарегистрировано 220 новых случаев коронавирусного заболевания.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 43889 выявленных с начала эпидемии подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 29309 (+124)

Первомайск — 1439 (+2)

Южноукраинск — 1437 (+3)

Вознесенск — 1060 (+2)

Очаков — 786 (+7);

Арбузинский район — 529;

Баштанский район — 607;

Березанский район — 543;

Братский район — 374 (+3)

Березнеговатский район — 272;

Веселиновский район — 423 (+2)

Витовский район — 1602 (+2)

Вознесенский район — 393;

Врадиевский район — 329 (+1)

Еланецкий район — 191 (+2)

Вознесенский район — 534 (+50)

Казанковский район — 463;

Кривоозерский район — 290;

Николаевский район — 616 (+6);

Новобугский район — 388;

Николаевский район — 961 (+14)

Очаковский район — 369 (+2)

Первомайский район — 501,

Снигиревский район — 473.

Заболевание COVID-19 установлено у 1776 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 178, всего выздоровели — 38357.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 818, за сутки — 6.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 688 человек, методом ИФА — 80.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 7 марта в Николаевской области зарегистрировано 184 новых случая COVID-19.