По состоянию на утро 8 марта в Николаевской области зарегистрировано 220 новых случаев коронавирусного заболевания.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 43889 выявленных с начала эпидемии подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1776 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 178, всего выздоровели — 38357.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 818, за сутки — 6.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 688 человек, методом ИФА — 80.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 7 марта в Николаевской области зарегистрировано 184 новых случая COVID-19.
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По состоянию на утро 8 марта в Николаевской области зарегистрировано 220 новых случаев коронавирусного заболевания.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 43889 выявленных с начала эпидемии подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1776 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 178, всего выздоровели — 38357.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 818, за сутки — 6.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 688 человек, методом ИФА — 80.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 7 марта в Николаевской области зарегистрировано 184 новых случая COVID-19.