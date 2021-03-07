По состоянию на 10 утра 7 марта в Николаевской области зарегистрировано 184 новых случая COVID-19. Выздоровели от коронавируса за сутки 460 человек.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 43 тысяч 669 (+184) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:
От последствий коронавируса всего умерло 812 человек, за сутки - 5.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 435 человек, методом ИФА - 6.
Напомним, в Украине зафиксировано уже более 1,401 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 марта, - более 7 000, что меньше уже вторые сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,9 тысячи.
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По состоянию на 10 утра 7 марта в Николаевской области зарегистрировано 184 новых случая COVID-19. Выздоровели от коронавируса за сутки 460 человек.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 43 тысяч 669 (+184) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:
От последствий коронавируса всего умерло 812 человек, за сутки - 5.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 435 человек, методом ИФА - 6.
Напомним, в Украине зафиксировано уже более 1,401 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 марта, - более 7 000, что меньше уже вторые сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,9 тысячи.