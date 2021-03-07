По состоянию на 10 утра 7 марта в Николаевской области зарегистрировано 184 новых случая COVID-19. Выздоровели от коронавируса за сутки 460 человек.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 43 тысяч 669 (+184) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:

Николаев - 29185 (+119);

Первомайск - 1437 (+10);

Южноукраинск - 1434 (+6);

Вознесенск - 1058 (+5);

Очаков - 779 (+5);

Арбузинский район - 529 (+8);

Баштанский район - 607 (+1);

Березанский район - 543;

Братский район - 371 (+2);

Березнеговатский район - 272 (+1);

Веселиновский район - 421 (+1);

Витовский район - 1600;

Вознесенский район- 393 (+5);

Врадиевский район - 328 (+1);

Еланецкий район - 189;

Доманевский район - 484 (+2);

Казанковский район - 463 (+1);

Кривоозерский район - 290;

Николаевский район - 610 (+3);

Новобугский район - 388 (+2);

Новоодесский район - 947;

Очаковский район - 367 (+1);

Первомайский район - 501;

Снигиревский район - 473 (+11).

От последствий коронавируса всего умерло 812 человек, за сутки - 5.

За последние сутки методом ПЦР обследовано 435 человек, методом ИФА - 6.

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 1,401 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 марта, - более 7 000, что меньше уже вторые сутки. Количество госпитализированных за сутки - более 3,9 тысячи.