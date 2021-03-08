Глава облгосадминистрации Виталий Ким записал видеопоздравление к Международному женскому дню, в котором показали представительниц разных профессий из Николаевской области.

Видео он опубликовал на своей странице в Fcaebook.

— Женщина. Так много содержания, так много смысла в этом слове. Вы — сила, вы — вдохновение, вы — храбрость, опора и забота. Говорил, говорю и всегда буду говорить — вы самые красивые женщины в мире. Уверен, что много слов благодарности никогда не бывает. Женщины, мамы, сестры, жены, искренне благодарен вам за то, что вы дарите нам каждый день — уют, поддержку в сложное время, веру в собственные силы. Вы наше все, — сказал Виталий Ким.

В видеопоздравлении также снялась его супруга и сын.