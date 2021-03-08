Власти Южной Кореи заявили в понедельник, 8 марта, что не обнаружили связи между вакциной от коронавируса и недавними 8 смертельными случаями.

Об этом сообщает Reuters.

Представители здравоохранения расследовали случаи смерти восьми человек с сопутствующими заболеваниями, у которых были побочные реакции после вакцинации AstraZeneca против COVID-19, но заявили, что не нашли доказательств того, что прививки сыграли определенную роль.

— Мы предварительно пришли к выводу, что было трудно установить какую-либо связь между их неблагоприятной реакцией после вакцинации и их смертью, — сказал на брифинге директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Кён.

Южная Корея начала вакцинацию жителей и работников домов престарелых и других лиц из группы риска в конце февраля, и по состоянию на воскресенье 316 865 человек получили свои первые прививки.

Южнокорейцам в возрасте 65 лет и старше не вводили вакцину AstraZeneca после того, как регуляторы здравоохранения пришли к выводу, что необходимы дополнительные данные для подтверждения ее эффективности среди этой возрастной группы.

Но в понедельник Чон сказал, что группа экспертов рекомендовала сделать прививку пожилым людям и что KDCA скоро примет окончательное решение.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии 16 человек умерли после применения прививок от COVID-19.