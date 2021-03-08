Парламент Финляндии принял закон, которым вводятся новые ограничения до 28 марта. Локдаун необходим для борьбы с эпидемией COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Согласно закону, рестораны закроются для посетителей на три недели почти всей Финляндии — в 15 провинциях из 19.

Согласно закону, работа общественного транспорта может быть ограничена по запросу больниц, если того требует ситуация с заболеванием. Ограничения вводятся для сдерживания ситуации с заболеванием в районах распространения и ускорения эпидемии.

В то же время комендантский час вводиться не будет. Заведения, которые предоставляют базовые услуги, такие как магазины, банки или парикмахерские, будут открытыми.