За последние 10 лет размер средней заработной платы в Николаевской области вырос всего на 138,5 доллара.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления Госслужбы статистики в Николаевской области.

В 2010 году средняя зарплата на Николаевщине составляла 2122 гривны. По курсу Нацбанка, доллар в это время стоил 8 гривен. Таким образом средняя зарплата была 265,25 доллара.

Под конец 2020 года ее размер вырос до 11 414 гривен, это 403,7 доллара по сегодняшнему курсу.

В 2020 году, согласно статистическим данным, в Николаевской области больше всего зарабатывали специалисты сферы электро- и газоснабжения (23 270 гривен), промышленности (15 169 гривен), госслужащие и военные (13 955 гривен).

Меньше всего получали работники сферы недвижимости (6578 гривен), культуры и спорта (7154), а также добывающей промышленности (8209).

Напомним, что в конце 2020 года средние зарплаты выросли на 23,2% в сравнении с 2019 годом.