В Польше планируют вакцинировать более половины граждан до летних каникул, которые начинаются в июле.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска, передает Польское радио.

— Я хотел бы, чтобы до каникул удалось вакцинировать 60-70% поляков. Сложно сказать в данный момент, удастся ли это, поскольку от нас это не зависит, — подчеркнул Вальдемар Краска.

Представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич сообщил, что, согласно распоряжению министерства, отныне период между введением первой и второй доз вакцины увеличивается с трех недель до 6-12.

В частности, в случае прививки вакциной AstraZeneca допускаться промежуток в 12 недель, или 84 дня. В то же время между введением доз вакцин Pfizer и Moderna промежуток не должен превышать 42 дней.

Как отмечается, это связано с задержками поставок вакцин.

Минздрав Польши также распорядился, чтобы люди, которые уже переболели COVID-19, были вакцинированы не позднее чем через полгода после выздоровления.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что правительство хочет завершить в течение двух следующих недель вакцинацию учителей и медиков. По его словам, на сегодняшний день вакцинировано уже 90% учителей, которые согласились сделать прививку.

Напомним, ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство почти одолело пандемию коронавируса благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.