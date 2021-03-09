Гендерное насилие, рост которого фиксируется во время вынужденных локдаунов в европейских странах, должно рассматриваться как серьезное преступление.

Об этом на слушаниях по случаю Международного женского дня заявил президент Европарламента Дэвид Сассоли, сообщает корреспондент Укринформа.

— Наш долг — определить насилие против женщин как серьезное преступление, наказуемое везде в Евросоюзе. Именно поэтому мы должны продолжать бороться за ратификацию всеми странами ЕС Стамбульской конвенции — и признать насилие над женщинами преступлением в общеевропейском измерении. Это не абстрактный вопрос... Это часть нашей идентичности как глобального актора и демократического союза, — отметил Дэвид Сассоли.

Он напомнил, что Европарламент боролся за то, чтобы гендерное равенство стало приоритетом в планах восстановления Европы после пандемии и в многолетнем бюджете ЕС.

— Если программы восстановления рассматривают такое равенство как приоритет, это изменит жизнь людей, и в частности женщин, очень конкретным образом, — добавил глава Европарламента.

Отмечается, что в прошлом году Президент Украины поручил МИД и Министерству социальной политики оперативно разработать и предоставить предложения для внесения на рассмотрение Верховной Рады проекта закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и борьбе с этими явлениями».

Напомним, 8 марта в Киеве прошел марш женщин «У пандемии — женское лицо», участницы которого требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию.