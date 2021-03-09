С 11 марта в Эстонии будут действовать жесткие карантинные меры из-за распространения коронавируса. Они вводятся по меньшей мере на месяц.

Об этом говорится в заявиленнии правительства Эстонии, пишет РБК-Украина.

Решение связано с быстрым распространением в стране «британского» вида коронавируса.

— Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе, — сказала премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, ситуация серьезная по всей Эстонии, а особенно критическая — в Таллинне и Северной части страны. Премьер считает, что только ограничения помогут стране выйти из кризиса.

В Эстонии на дистанционное обучение переводят всех детей и подростков. Закрываются магазины, общепит, публичные мероприятия. На улицах вводится правило «2+2» — вместе могут быть два человека (за исключением семей), они должны находиться от других людей в двух метрах. Заниматься спортом можно только в одиночку, без тренера или партнера.

В Эстонии 1-7 марта было зарегистрировано максимальное число зараженных COVID-19 за неделю с начала эпидемии — больше 9,4 тысячи Общее число достигло 76,2 тысячи Умерли около 700 человек.

Напомним, 8 марта в Финляндии начался трехнедельный локдаун из-за COVID-19.