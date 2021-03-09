Загруженность коек в больницах Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением, снова впервые за последнее время превысила 50%.

Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на утро 9 марта показатель загруженности составляет 51%.

Отметим, что на стационарном лечении с коронавирусом или подозрением на него в больницах области сейчас находятся 1154 человека, из них:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 110 больных;

Первомайская центральная районная больница — 40 больных и 12 человек с подозрением;

городская больница № 1 Николаева — 152 больных и 31 человек с подозрением;

родильный дом № 1 Николаева — 8 больных и 1 с подозрением;

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 20 больных и 2 человека с подозрением;

Баштанская центральная районная больница — 2 больных и 5 с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 23 больных и 26 человек с подозрением;

Новобугская центральная районная больница — 23 больных и 3 с подозрением;

городская больница № 3 Николаева — 104 больных и 76 человек с подозрением;

городская детская больница № 2 Николаева — 12 больных и 7 человек с подозрением;

городская больница № 5 Николаева — 116 больных и 141 человек с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница — 6 больных и 4 с подозрением;

Николаевская центральная районная больница — 6 больных и 2 человека с подозрением;

Новоодесская центральная районная больница — 34 больных;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 41 больной и 5 с подозрением;

Доманевская центральная районная больница — 31 больной и 24 человек с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница — 58 больных и 5 с подозрением;

Снигиревская центральная районная больница — 12 больных и 12 человек с подозрением.

При этом количество госпитализированных пациентов с подтвержденным случаем коронавируса или подозрением на него в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составляет 72,63 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения).

Напомним, что в конце февраля показатель загруженности колебался в пределах 30-40%.