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Загруженность коек в больницах Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением, снова впервые за последнее время превысила 50%.
Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на утро 9 марта показатель загруженности составляет 51%.
Отметим, что на стационарном лечении с коронавирусом или подозрением на него в больницах области сейчас находятся 1154 человека, из них:
При этом количество госпитализированных пациентов с подтвержденным случаем коронавируса или подозрением на него в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составляет 72,63 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения).
Напомним, что в конце февраля показатель загруженности колебался в пределах 30-40%.
Загруженность коек в больницах Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением, снова впервые за последнее время превысила 50%.
Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на утро 9 марта показатель загруженности составляет 51%.
Отметим, что на стационарном лечении с коронавирусом или подозрением на него в больницах области сейчас находятся 1154 человека, из них:
При этом количество госпитализированных пациентов с подтвержденным случаем коронавируса или подозрением на него в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составляет 72,63 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения).
Напомним, что в конце февраля показатель загруженности колебался в пределах 30-40%.