Загруженность коек по состоянию на 23 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 32,8%.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения облгосадминистрации.

В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней занято 87 коек из 110, что составляет 79%.

В городской больнице №3 Николаева из 200 коек занято 116 (58%), в горбольнице №5 из 305 занято 153 койко-места (50,2%). в детской горбольнице №2 Николаева из 70 коек занято 8, что составляет 11,4%, в горбольнице №1 Николаева из 270 коек занята 121, что составляет 44,8%.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области по состоянию на 23 февраля зарегистрирован 91 случай коронавируса.