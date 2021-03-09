Львовский гандбольный клуб «Галичанка» играл в этом сезоне без поражений, 18 игр — 18 побед, но встреча с Николаевским «Реалом» принесла им первый проигрыш за последние месяцы.

Об этом сообщалось в сюжете программы «Улица Спортивная» на канале НИС-ТВ.

Николаевский «Реал» с «Галичанкой» двумя матчами 5-6 марта заканчивали первый этап женской Суперлиги.

Счет в первой игре открыли гости, мяч в сетку закинула Марина Коновалова из «Галичанки» — лидер «Реала» Светлана Аксенова сровняла счет метким попаданием со штрафного. Потом команды играли без результатов несколько минут, пока львовская гандболистка Марина Коновалова не провела молниеносную атаку, окончившуюся метким попаданием. Потом игроки «Галичанки» закинули еще два мяча и опередили николаевских спортсменов на три мяча. Но «Реал» смог выровнять ход игры и счет на табле, к концу первой части матча николаевцы вели в 11:9.

На втором этапе игры николаевский клуб опередил львовских визави на первых минутах. Светлана Аксенова, Кристина Бабий и другие игроки в конце концов закончили матч в свою пользу – 28:23. Самым результативном игроком матча стала Светлана Аксенова, которая записала на свой счет десять мячей.

Вторая встреча стала для николаевского «Реала» не такой результативной, «Галичанка» победила со счетом в 31:15. За результатами первого этапа «Реал» вошел в группу А вместе с «Галичанкой» и «Карпатами». Команды ожидают три тура по две игры, первая и вторая команда, которые наберут больше всего очков, будут бороться за золото.

Напомним, в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре прошла церемония награждения женской команды областного гандбольного клуба «Реал».