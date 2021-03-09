Николаевские спортсмены никак не могут прервать длительную цепь поражений. На выездном матче они противостояли киевскому клубу «Будивельник».

Об этом рассказали в сюжете программы «Улица Спортивная» на канале НИС-ТВ.

Николаевцы подошли к поединку с изменениями в личном составе, клуб покинули Алексей Ададиран и форвард Кит Омоэра, вместо них в команду пришел выпускник американского «Мемфиса» Шакил Гудвин.

Начало матча ознаменовалось для николаевцев пропущенными мячами, за 3,5 минуты николаевские баскетболисты сумели попасть в сетку единожды, киявлене — настреляли 16 очков. Вскоре на площадку вышел николаевец Игорь Дубаненко, который попытался переломить ход игры, и у него это начало получаться, когда он закинул два дальних мяча и почти сровнял счет с киевлянами. Но после этого на «корабелов» посыпались неудачи, киевский игрок Максим Пустозвонов провел ряд успешных атак с меткими попаданиями, выбив для своей команды ценные очки.

Однако во второй четверти матча новичок николаевского клуба Шакил Гудвин сумел вывести команду вперед на считанные минуты, но закрепить успех так и не получилось. «Будивельник» вырвался вперед на 6 очков и ушел на перерыв.

В третьей четверти матча обе команды делали ошибки, счет почти не изменился, разница между «Николаевом» и «Будивельником» оставалась в пределах 5 очков. В последние четыре минуты отставание между командами сократилось до 3 очков, но после этого «Николаев» получил несколько филигранных «трехочковых» подряд, после которых так и не смог оправиться. Игра окончилась в пользу киявлян. Табло показывало 91:77.

После матча тренер николаевских баскетболистов, отметил, что новичок Шакил Гудвин отлично вписался в состав, хоть и не успел выучить все атакующие комбинации команды.

Ранее НикВести сообщали, что Львовский гандбольный клуб «Галичанка» играл в этом сезоне без поражений, 18 игр — 18 побед, но встреча с Николаевским «Реалом» принесла им первый проигрыш за последние месяцы.