На 8-ом этаже николаевского многоквартиного дома по проспекту Мира загорелся телевизор.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Служба спасения получила информацию о пожаре в квартире по проспекту Мира утром девятого марта. К месту вызова выехало два отделения спасателей с спецлестницей.

Оказалось, что причиной пожара стало задымление телевизора, пожарные эвакуировали шестерых жителей с восьмого и девятого этажа многоквартирного дома.

Уже через тридцать минут пожар удалось полностью погасить. В результате оперативных действий пожарников острадавших и травмированных нет. На месте работают сотрудники полиции.