Кабинет министров усилил карантин в регионах «красной» зоны.

Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус.инфо».

В частности, под запрет попали пассажирские перевозки в соответствующих административно-территориальных единицах.

Речь идет о регулярных и нерегулярных транспортных перевозках, кроме транзитных.

Разрешается:

— перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве не более пяти человек, в т.ч. водитель (без учета детей);

— перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения при условии информирования о маршруте движения органов Нацполиции;

— перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованным с Минздравом и Мининфраструктуры;

— перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Ранее сообщалось, что несмотря на «красную зону» адаптивного карантина, Черновцы завтра возобновят работу крупнейшего рынка. В частности, речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка.