Кабинет министров усилил карантин в регионах «красной» зоны.
Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус.инфо».
В частности, под запрет попали пассажирские перевозки в соответствующих административно-территориальных единицах.
Речь идет о регулярных и нерегулярных транспортных перевозках, кроме транзитных.
Разрешается:
— перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве не более пяти человек, в т.ч. водитель (без учета детей);
— перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения при условии информирования о маршруте движения органов Нацполиции;
— перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованным с Минздравом и Мининфраструктуры;
— перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Ранее сообщалось, что несмотря на «красную зону» адаптивного карантина, Черновцы завтра возобновят работу крупнейшего рынка. В частности, речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка.
Кабинет министров усилил карантин в регионах «красной» зоны.
Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус.инфо».
В частности, под запрет попали пассажирские перевозки в соответствующих административно-территориальных единицах.
Речь идет о регулярных и нерегулярных транспортных перевозках, кроме транзитных.
Разрешается:
— перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве не более пяти человек, в т.ч. водитель (без учета детей);
— перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения при условии информирования о маршруте движения органов Нацполиции;
— перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованным с Минздравом и Мининфраструктуры;
— перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Ранее сообщалось, что несмотря на «красную зону» адаптивного карантина, Черновцы завтра возобновят работу крупнейшего рынка. В частности, речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка.