Треть женщин в мире подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны мужчин, в том числе своих партнеров.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Укринформ.

В документе отмечается, что в течение жизни каждая третья женщина в мире подвергается физического или сексуального насилия – со стороны как близкого партнера, так и чужих мужчин. Причем эта цифра остается неизменной в течение последнего десятилетия.

В то же время насилия со стороны близкого партнера испытывала минимум один из четырех женщин в возрасте 15-24 лет, которые находились в отношениях.

— Насилие против женщин усиливается пандемией COVID-19. Но в отличие от коронавируса, его нельзя остановить вакциной. Мы можем бороться с этим только глубоко укоренившимися и устойчивыми усилиями - правительств, общин и отдельных людей, — заявил директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Напомним, в центре Киеве 8 марта прошел Марш женщин — акция, призванная привлечь внимание к проблемам равенства прав женщин и мужчин, а также домашнего насилия.