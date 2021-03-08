В центре Киеве 8 марта проходит Марш женщин — акция, призванная привлечь внимание к проблемам равенства прав женщин и мужчин, а также домашнего насилия.

Об этом сообщает hromadske.

Несколько участников марша одеты в традиционные наряды и держат плакаты с украинскими историческими деятельницами, в частности Лесей Украинкой, Соломией Крушельницкой и княгиней Ольгой.

— Идея нашего перформанса — показать деятельниц истории, которые поддерживали идеи феминизма, — сказал журналистке одна из участниц перформанса Анна Рябинская, которая представляет организацию «Позитивные женщины».

Одно из требований участников и участниц Марша женщин — ратификация Стамбульской конвенции, направленной на защиту от гендерно мотивированного насилия. Украина подписала конвенцию еще в 2010 году, но до сих пор не ратифицировала ее. Подробнее о том, в чем смысл Стамбульской конвенции, читайте в материале Елены Куренковой:

На Михайловской площади проходит контракция «Операция спасения феминисток», которую организует общественная организация «Традиция и порядок». Они выступают против ратификации Стамбульской конвенции и легализации секс-работы, а также призывают запретить аборты.

Еще одна участница рассказала, что означает, по ее мнению, лозунг нынешнего Марша женщин:

— Женщины у нас совсем незащищены. Вы можете выйти на улицу, вас мужчина схватит за ягодицы — и вы ничего не сможете с этим поделать". Она также не верит официальной статистике количества случаев сексуального насилия в отношении женщин в Украине, считая, что она занижена. Мы должны воспитывать наше общество, ввести сексуальное образование уже с начальных классов. А еще — побудить людей делиться своими историями«, — добавила женщина.

На ее плакате надпись: «Не молчи! Сканируй и рассказывай!» И QR-код, по которому можно рассказать свою историю насилия.

Ранее соощалось, что чиновники мэрии Николаева записали видеопоздравление с Международным женским днем, которое назвали признанием в любви.