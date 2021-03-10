Исследователи из Китайской академии наук предположили, что к 2100 году лето на Земле может длиться до шести месяцев.

Об этом говорится в заметке, опубликованной на Phys.org.

Ученые проанализировали ежедневные данные о климате с 1952 по 2011 год. Оказалось, лето стало длиннее на 17 дней, а зима — короче на три дня. Весна и осень потеряли девять и пять дней соответственно. В целом, весна и лето начинались раньше, а осень и зима — позже. Больше всего циклы смены сезонов сдвинулись в Средиземноморье и Тибете.

В исследовании говорится, что без усилий стран по смягчению последствий при изменении климата лето в Северном полушарии может длиться до шести месяцев к концу столетия, что в свою очередь «окажет сильное воздействие на сельское хозяйство, здоровье человека и окружающую среду».

— Например, птицы поменяют характер миграции, а растения будут цвести в разное время. Эти изменения создадут несоответствия между животными и их источниками пищи, — говорят авторы работы.

Кроме того, считают эксперты, с более длительным вегетационным периодом люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, а комары-переносчики заболеваний расширят свой ареал обитания на север.

Возможны и еще более тяжкие последствия, если не предпринять меры.

— Жаркое продолжительное лето, вероятно, вызовет больше волн тепла и лесных пожаров. Кроме того, более теплые и короткие зимы выльются в нестабильность, которая приведет к приливам холода и зимним штормам, как недавние метели в Техасе и Израиле, — заключили исследователи.

Напомним, ранее ученые обнаружили значительные изменения в системе атлантического течения Гольфстрим, которое, в том числе несет тепло в Европу.