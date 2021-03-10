В Великобритании впервые в истории на правительственном уровне утвердили и ввели в действие национальный план защиты журналистов.

Об этом сообщает правительство Великобритании.

— План призван расширить осведомленность с проблемами безопасности журналистов, работающих в Великобритании, и вводит меры противодействия подобным угрозам совместными усилиями правоохранительных органов, вещателей, издателей, профсоюзов и правительства, — говорится в сообщении.

Как отмечается, план также утвержден на уровне Национального комитета безопасности журналистов, в который входят Национальный союз журналистов, Объединение редакторов, другие участники медийной сферы.

Меры предусматривают проведение соответствующей подготовки как сотрудников полиции, так и журналистов. Речь идет и об обеспечении политики социальных медиа в противодействии угрозам безопасности представителей СМИ.

Кроме того, как уточняется, среди задач плана - защита журналистов не только от запугивания и насилия, но и от цензуры, а также в целом обеспечение свободы слова.

Напомним, сербские журналисты оказались среди приоритетной в этой стране группы для вакцинации от коронавируса.