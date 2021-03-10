В Украине за прошедшие сутки, 9 марта, зафиксировали 6 377 новых случаев коронавируса. Также впервые за последний месяц от последствий COVID-19 умерло больше 200 человек за сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего за сутки было госпитализировано 1904 человека, летальных случаев — 219, выздоровели — 5687 пациентов.

Среди заболевших COVID 309 детей и 263 медработника. Больше всего заражений выявили в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

За вчера проведено 64 126 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР — 33 904, методом ИФА — 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15 106.

С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 416 тысяч 438 человек, выздоровели — 1 млн 204 тысячи 916 пациентов, летальных исходов — 27 423. Активными больными остаются 211 522 человека.

Напомним, что загруженность коек в больницах Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением, снова впервые за последнее время превысила 50%.