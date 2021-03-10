Загруженность коек в больницах Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением составляет 53%.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
На стационарном лечении в больницах области находится 1205 человек, больных коронавирусом или с подозрением, из них:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 утра 10 марта в Николаевской области зарегистрировано 223 новых случая COVID-19.
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Загруженность коек в больницах Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением составляет 53%.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
На стационарном лечении в больницах области находится 1205 человек, больных коронавирусом или с подозрением, из них:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 утра 10 марта в Николаевской области зарегистрировано 223 новых случая COVID-19.