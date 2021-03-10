Загруженность коек в больницах Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 или подозрением составляет 53%.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

На стационарном лечении в больницах области находится 1205 человек, больных коронавирусом или с подозрением, из них:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 111 больных и 1 человек с подозрением;

Первомайская центральная районная больница — 36 больных и 14 человек с подозрением;

городская больница № 1 Николаева — 154 больных и 36 человек с подозрением;

родильный дом № 1 Николаева — 7 больных и 1 с подозрением;

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 20 больных и 4 человека с подозрением;

Баштанская центральная районная больница — 2 больных и 5 с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 23 больных и 26 человек с подозрением;

Новобугская центральная районная больница — 24 больных и 6 с подозрением;

городская больница № 3 Николаева — 108 больных и 78 человек с подозрением;

городская детская больница № 2 Николаева — 13 больных и 7 человек с подозрением;

городская больница № 5 Николаева — 120 больных и 154 человек с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница — 8 больных и 3 с подозрением;

Николаевская центральная районная больница — 6 больных и 3 человека с подозрением;

Новоодесская центральная районная больница — 38 больных;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 46 больной и 6 с подозрением;

Доманевская центральная районная больница — 30 больных и 24 человек с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница — 61 больной и 6 с подозрением;

Снигиревская центральная районная больница — 12 больных и 12 человек с подозрением.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 утра 10 марта в Николаевской области зарегистрировано 223 новых случая COVID-19.