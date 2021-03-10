По состоянию на 10 утра 10 марта в Николаевской области зарегистрировано 223 новых случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 44 тысяч 263 (+223) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:
Заболевание COVID-19 установлено у 1787 (+7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровело больных за сутки - 313, всего выздоровели - 38688 человек.
Умерли всего от последствий коронавируса - 828, за сутки -5 человек.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 430 человек, методом ИФА - 233.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области за прошлые сутки сделали 70 прививок от COVID-19
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
По состоянию на 10 утра 10 марта в Николаевской области зарегистрировано 223 новых случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 44 тысяч 263 (+223) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:
Заболевание COVID-19 установлено у 1787 (+7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровело больных за сутки - 313, всего выздоровели - 38688 человек.
Умерли всего от последствий коронавируса - 828, за сутки -5 человек.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 430 человек, методом ИФА - 233.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области за прошлые сутки сделали 70 прививок от COVID-19