По состоянию на 10 утра 10 марта в Николаевской области зарегистрировано 223 новых случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 44 тысяч 263 (+223) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:

Николаев — 29388 (+79)

Первомайск — 1463 (+24)

Южноукраинск — 1438 (+1);

Вознесенск — 1061 (+1);

Очаков — 786;

Арбузинский район — 530 (+1);

Баштанский район — 607;

Березанский район — 544 (+1);

Братский район −374;

Березнеговатский район — 272;

Веселиновский район — 423;

Витовский район — 1614 (+12);

Вознесенский район — 393;

Врадиевский район — 336 (+7);

Еланецкий район — 191;

Вознесенский район — 535 (+1);

Казанковский район — 463;

Кривоозерский район — 291 (+1);

Николаевский район — 620 (+4);

Новобугский район — 394 (+6);

Новоодесский район — 961;

Очаковский район — 369;

Первомайский район — 514 (+13);

Снигиревский район — 473.

Заболевание COVID-19 установлено у 1787 (+7) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровело больных за сутки - 313, всего выздоровели - 38688 человек.

Умерли всего от последствий коронавируса - 828, за сутки -5 человек.

За последние сутки методом ПЦР обследовано 430 человек, методом ИФА - 233.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за прошлые сутки сделали 70 прививок от COVID-19