За прошедшие сутки, 9 марта, в Николаевской области сделали 70 прививок первой дозой вакцины от коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего в Украине с начала вакцинации привили от коронавируса уже 23 510 человек. За последние сутки сделали 4392 прививки.
Больше всего прививок 9 марта сделали в Донецкой (660), Черкасской (390) и Винницкой областях. Меньше всего в — Черновицкой (40), Житомирской (50) и Запорожской (60).
По регионам ситуация следующая:
Ранее экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса из-за ее низкого качества. Также он заявил о новом штамме коронавируса на Прикарпатье и коррупции в системе медзакупок.
Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).
Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.
Напомним, что первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.
За прошедшие сутки, 9 марта, в Николаевской области сделали 70 прививок первой дозой вакцины от коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего в Украине с начала вакцинации привили от коронавируса уже 23 510 человек. За последние сутки сделали 4392 прививки.
Больше всего прививок 9 марта сделали в Донецкой (660), Черкасской (390) и Винницкой областях. Меньше всего в — Черновицкой (40), Житомирской (50) и Запорожской (60).
По регионам ситуация следующая:
Ранее экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса из-за ее низкого качества. Также он заявил о новом штамме коронавируса на Прикарпатье и коррупции в системе медзакупок.
Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).
Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.
Напомним, что первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.