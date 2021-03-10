За прошедшие сутки, 9 марта, в Николаевской области сделали 70 прививок первой дозой вакцины от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего в Украине с начала вакцинации привили от коронавируса уже 23 510 человек. За последние сутки сделали 4392 прививки.

Больше всего прививок 9 марта сделали в Донецкой (660), Черкасской (390) и Винницкой областях. Меньше всего в — Черновицкой (40), Житомирской (50) и Запорожской (60).

По регионам ситуация следующая:

Винницкая область — 330 прививок;

Волынская область — 160 прививок;

Днепропетровская область — 260 прививок;

Донецкая область — 660 прививок;

Житомирская область — 50 прививок;

Закарпатская область — 90 прививок;

Запорожская область — 60 прививок;

Ивано-Франковская область — 72 прививки;

Киевская область — 320 прививок;

Кировоградская область — 140 прививок;

Луганская область — 220 прививок;

Львовская область — 140 прививок;

Киев — 100 прививок;

Николаевская область — 70 прививок;

Одесская область — 180 прививок;

Полтавская область — 230 прививок;

Ровенская область — 110 прививок;

Сумская область — 80 прививок;

Тернопольская область — 180 прививок;

Харьковская область — 130 прививок;

Херсонская область — 150 прививок;

Хмельницкая область — 110 прививок;

Черновицкая область — 40 прививок;

Черниговская область — 90 прививок.

Черкасская область — 390 прививок.

Ранее экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса из-за ее низкого качества. Также он заявил о новом штамме коронавируса на Прикарпатье и коррупции в системе медзакупок.

Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Напомним, что первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.