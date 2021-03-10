Гражданин Украины предлагал 440 гривен и 50 долларов США взятки сотрудникам Пограничной службы на пункте пропуска в оккупированный Крым, нарушим сроки самоизоляции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что прошлой ночью к контрольному пункту въезда-выезда «Каланчак» прибыл гражданин Украины, который направлялся с материковой части Украины в оккупированный полуостров.
Во время прохождения паспортного контроля пограничники установили, что гражданин не придерживался срока и порядка самоизоляции, чем нарушил статью 44-3 КУоАП «Нарушение правил относительно карантина людей».
«За беспрепятственный пропуск через админграницу на временно оккупированную территорию АР Крым мужчина предложил пограничникам деньги в размере 440 гривен и 50 долларов США», - говорится в публикации.
Военнослужащие от взятки отказались и уведомили сотрудников Национальной полиции о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».
Ранее сообщалось, что на границе Украины задержали водителя с фальшивыми документами.
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Гражданин Украины предлагал 440 гривен и 50 долларов США взятки сотрудникам Пограничной службы на пункте пропуска в оккупированный Крым, нарушим сроки самоизоляции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Херсонского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что прошлой ночью к контрольному пункту въезда-выезда «Каланчак» прибыл гражданин Украины, который направлялся с материковой части Украины в оккупированный полуостров.
Во время прохождения паспортного контроля пограничники установили, что гражданин не придерживался срока и порядка самоизоляции, чем нарушил статью 44-3 КУоАП «Нарушение правил относительно карантина людей».
«За беспрепятственный пропуск через админграницу на временно оккупированную территорию АР Крым мужчина предложил пограничникам деньги в размере 440 гривен и 50 долларов США», - говорится в публикации.
Военнослужащие от взятки отказались и уведомили сотрудников Национальной полиции о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».
Ранее сообщалось, что на границе Украины задержали водителя с фальшивыми документами.