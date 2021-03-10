Служба безопасности Украины проинспектировала помещения Николаевского морского порта с целью проверки в каком состоянии находится его контрдиверсионная безопасность. В частности, оперативники посмотрели в каких условиях хранятся взрывоопасные вещества на территории объекта.

Об этом идет речь на сайте Службы безопасности Украины.

Для проверки состояния системы безопасности были проведены учения, во-время которых запустили сценарий грубого вмешательства в работы системы охраны порта. Условные агенты подложили муляж взрывчатого устройства рядом с грузом нитрата амония, который котируется как взрывоопасное вещество.

Оперативники также проверили как администрация порта и охранные структуры действуют по установленному алгоритму для противодействия гипотетической террористической угрозе.

По результатам учений сотрудники СБУ указали начальству объекта на недостатки и дыры в системе безопасности, а также порекомендовали как снизить риски диверсионного и террористического характера.

Напомним, сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм, который является фигурантом ряда производств, и подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.