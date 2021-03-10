Первая заместительница руководителя Национального банка Украины Катерина Рожкова рассказала, что ее начальство запретило публиковать интервью изданию НВ в оригинальном виде.

Об регулировании ее позиции она написала в своем Facebook.

По ее словам, департамент коммуникации Нацбанка отказался согласовывать некоторые части ее интервью, потому что ее суждения выходили за рамки полномочий.

— Мое интервью для издания Новое время НВ в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Национального банка. Это очередной пример цензуры в Национальном банке Украины, которая появилась с августа 2020 после смены руководства НБУ и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах, — сообщила об ситуации Катерина Рожкова.

Она добавила, спустя несколько часов после выхода материала на НВ руководство Нацбанка запретило ей комментировал ряд тем, таких как национализация ПриватБанка, кадровую политику в НБУ и сотрудничество с МФВ.

— Не легче было бы прямо сказать, что руководителю департамента коммуникаций дали указание не выпускать в информационное поле отдельных членов Правления НБУ ?! Вопрос риторический. Что действительно беспокоит от цензуры слова к цензуре мыслей очень короткий путь. И тогда не то, что о транспарентности Национального банка, а и о профессионализме можно будет забыть, — считает Катерина Рожкова.

Замглавы Нацбанка поблагодарила издание НВ за то, что они решились опубликовать полную версию разговора без удаления части ее ответов по просьбе НБУ.

— Потому что Национальный банк - это не частный бизнес, который можно попробовать строить по собственным авторитарными предпочтениями. Качество его работы и прозрачность его коммуникаций - это доверие общества и инвесторов. А значит, и сама желанная финансовая стабильность и экономический рост, — подчеркнула Катерина Рожкова.

Ранее НикВести сообщали, миссия МВФ во время работы в Киеве определила для Нацбанка ряд требований для продолжения сотрудничества.