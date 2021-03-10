Мэр Николаева Александр Сенкевич утвердил нового директора управления капитального строительства при Николаевском горсовете — им станет Александр Поздняков.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения мэра Николаева

Городской глава поставил перед чиновников первоочередные задания — повысить результативность работы, максимально задействовать имеющиеся мощности для изменения облика города.

Александр Поздняков пообещал, что вместе с коллективом приложит все усилия, чтобы управление капстроительства стало синонимом «качества и эффективности».

К исполнению обязанностей новоиспеченный начальник управления приступает с сегодняшего дня.

Ранее НикВести сообщали, что 15 января, правоохранители пришли с обысками в управление капитального строительства Николаевского горсовета.