Мэр Николаева Александр Сенкевич утвердил нового директора управления капитального строительства при Николаевском горсовете — им станет Александр Поздняков.
Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения мэра Николаева
Городской глава поставил перед чиновников первоочередные задания — повысить результативность работы, максимально задействовать имеющиеся мощности для изменения облика города.
Александр Поздняков пообещал, что вместе с коллективом приложит все усилия, чтобы управление капстроительства стало синонимом «качества и эффективности».
К исполнению обязанностей новоиспеченный начальник управления приступает с сегодняшего дня.
Ранее НикВести сообщали, что 15 января, правоохранители пришли с обысками в управление капитального строительства Николаевского горсовета.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич утвердил нового директора управления капитального строительства при Николаевском горсовете — им станет Александр Поздняков.
Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения мэра Николаева
Городской глава поставил перед чиновников первоочередные задания — повысить результативность работы, максимально задействовать имеющиеся мощности для изменения облика города.
Александр Поздняков пообещал, что вместе с коллективом приложит все усилия, чтобы управление капстроительства стало синонимом «качества и эффективности».
К исполнению обязанностей новоиспеченный начальник управления приступает с сегодняшего дня.
Ранее НикВести сообщали, что 15 января, правоохранители пришли с обысками в управление капитального строительства Николаевского горсовета.