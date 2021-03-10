Президент Владимир Зеленский передал в Черновцы подарок девочке, которая на праздник 8 Марта осталась без подарка, ведь ее отец не сдал деньги в комитет.

Об этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил в Facebook.

— Когда из-за черствости взрослых пятилетней Маргарите в саду не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей. А сегодня Маргарита получила презент от президента и рассказала по секрету о своих мечтах, - рассказал Сергей Осачук.

Отметим, что, как пишет BBC, житель Черновцов 9 марта обвинил родительский комитет детсадовской группы в поборах и унижении достоинства его ребенка. На фото, которое отец опубликовал, видно, как девочки играют игрушками, а его дочь сидит отдельно за столом без подарка. Отец утверждает, что фото сделали специально, чтобы показать, что его ребенка наказали за то, что он не сдал деньги на подарок к празднику 8 Марта.

Воспитательнице уже объявили выговор, а управление образования Черновицкого горсовета обратилось в полицию с просьбой установить факт наличия или отсутствия буллинга.

Отец также рассказал, что хотел сдать деньги на подарок для своего ребенка. В то же время комитет собирал по 300 грн, что, по его мнению, значительно больше, чем на один подарок. Пост собрал много возмутительных комментариев.

Напомним, что в Николаевской области накануне праздника 8 Марта запустили в небо воздушных змеев в виде 7-метровых тюльпанов.