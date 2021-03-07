В Николаевской области накануне праздника 8 Марта запустили в небо воздушных змеев в виде 7-метровых тюльпанов.
Об этом сообщается на странице Kite fest South Wind в социальной сети Facebook.
Накануне Международного женского дня организатор Международного фестиваля воздушных змеев Татьяна Безмощук устроила акцию на одной из локаций феста - запуск кайтов-гигантов.
Три огромных тюльпана, изготовленных специально к акции, были подняты над Радостным садом.
— Один из символов как 8 Марта, так и весны - это цветы. И мы хотим подарить эти тюльпаны всем женщинам, подарить хорошее настроение. И напомнить, что совсем скоро именно тут, на этой локации в Радсаде, будут не только летающие тюльпаны, но и много других кайтов с разных стран мира, - рассказала Татьяна Безмощук.
Радсад в этом году стал одной из локаций Международного фестиваля воздушных змеев South Wind. Именно там 15 - 17 мая запланировано открытие первой площадки феста.
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В Николаевской области накануне праздника 8 Марта запустили в небо воздушных змеев в виде 7-метровых тюльпанов.
Об этом сообщается на странице Kite fest South Wind в социальной сети Facebook.
Накануне Международного женского дня организатор Международного фестиваля воздушных змеев Татьяна Безмощук устроила акцию на одной из локаций феста - запуск кайтов-гигантов.
Три огромных тюльпана, изготовленных специально к акции, были подняты над Радостным садом.
— Один из символов как 8 Марта, так и весны - это цветы. И мы хотим подарить эти тюльпаны всем женщинам, подарить хорошее настроение. И напомнить, что совсем скоро именно тут, на этой локации в Радсаде, будут не только летающие тюльпаны, но и много других кайтов с разных стран мира, - рассказала Татьяна Безмощук.
Радсад в этом году стал одной из локаций Международного фестиваля воздушных змеев South Wind. Именно там 15 - 17 мая запланировано открытие первой площадки феста.