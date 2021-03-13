С 2 апреля через Первомайск и Врадиевку начнет курсировать пассажирский поезд «Запорожье-Львов». Билеты на поезд уже появились в продаже.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

Возвращения поезда удалось добиться, благодаря усилиям местных властей и содействии народного депутата. Последний раз поезд заходил в Первомайск год назад. Теперь он будет приходить ежедневно в двух направлениях. Возвращение поезда оживит работу местного вокзала, а местные жители получат возможность добираться в большие города.

— Возвращается он на нашу станцию, наш вокзал. Поезд «Запорожье-Львов» со 2 апреля. Он будет ходить в 00:40 на Львов — по парным числам, по непарным — 1:50 будет ходить в сторону Запорожья. Согласно графику, он постоянный. Мы очень рады, что мы оживаем, начинаем работать для наших горожан, пассажиров, — рассказала начальница станции «Первомайск на Буге» Марина Богуславская.

Напомним, последний раз движение поезда «Запорожье-Львов» через станцию «Первомайск на Буге» возобновляли еще в 2017 году.