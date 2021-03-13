Жители Николаева поделились, как они привыкали к условиям карантина в связи с пандемией COVID-19.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале «НИС-ТВ».

После принятия правительством решения о карантине 11 марта 2020 года в Николаеве собрали комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в которой согласовали дальнейший план действий.

На территории Николаевщины на тот момент еще не зафиксировали ни одного случая заболевания COVID-19. Согласно решению властей, в Николаеве закрыли учебные заведения, запретили массовые мероприятия и перевозку более 10 пассажиров в общественном транспорте.

По словам самих горожан, они переживали этот период по-разному.

— Я на себе этого не почувствовала, потому что работала из дому, мне не надо было куда-то ездить, передвигаться. В любом случае, магазины работали, было не так, как за границей, — призналась жительница города.

Другие николаевцы поделились тем, что испытывали трудности с транспортом и новыми условиями работы.

— Были такие дни, когда я шла пешком домой, а это занимало около двух часов, — пожаловалась местная жительница.

Кроме того, николаевцы рассказали о том, как привыкали к средствам индивидуальной защиты. Первое время они забывали надеть маску, из-за чего приходилось покупать новую, так как без нее было невозможно попасть в общественные места.

Однако, со временем горожане приучились носить несколько масок в разной одежде.

— В каждом пальто и в каждой куртке, так как погода меняется, у меня лежит маска, — сказала одна из прохожих.

На сегодняшний день николаевцы уже привыкли к средствам индивидуальной защиты и стараются использовать их в любом закрытом помещении.

— Сейчас я уже настолько привыкла к маске, что иногда даже чего-то не хватает на лице, поэтому всегда в общественных местах использую, в транспорте, на работе в помещении, — поделилась другая местная жительница.

С началом карантина учреждения города стали работать дистанционно, в том числе и образовательные. Благодаря этому студенты университетов и школьники могли учиться, не выходя из дома.

— Студентам очень это понравилось. Я преподаю больше 25 лет, но такой посещаемости, как «онлайн», наверное, давно уже не было «оффлайн», — отметил николаевец.

Когда карантин только вступил в силу, многие жители города думали, что ограничения будут действовать недолго. Сейчас они считают, что он может затянуться еще на несколько лет и даже продлиться до конца текущего десятилетия.

Напомним, по состоянию на 10 марта в Николаевской области первую из двух прививок против коронавируса сделали 150 людям. Всего с начала кампании по вакцинации первую из двух доз препарата в регионе получили 979 человек.