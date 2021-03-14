Парижский дом моды Hermès ищет альтернативу натуральной коже, одной из них может стать мицелий грибов.

Об этом пишет портал Вокруг света.

Hermès сосредоточился на развитии идей этичной моды и экологичности. В рамках этого направления он представил новый материал, из которого выполнена модель дорожной сумки Victoria. Это натуральный кожзаменитель, созданный на основе грибов.

Чтобы создать такой материал, Hermès объединил усилия с компанией MycoWorks. Этот стартап из Сан-Франциско нашел способ, который позволяет превратить «мицелий, сеть нитей из корневой структуры грибов, в материал, имитирующий свойства кожи».

Такой материал может стать прекрасной альтернативой для так называемой экокожи, которая на самом деле является полностью искусственным материалом, загрязняющим окружающую среду, так как не подвержена разложению.

Сумки Victoria появятся в продаже не ранее конца 2022 года.

Напомним, в феврале в Первомайском краеведческом музее открывали выставку работ из кожи.