Илон Маск возобновил работу производства под Сан-Франциско в мае прошлого года, несмотря на введенный властями штата карантин.

Об этом пишет Корреспондент.

Как сообщается, об очаге распространения COVID-19 на новом производстве Tesla было известно практически сразу после его открытия. Однако изначально власти не публиковали точные цифры, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Сайт PlainSite, занимающийся раскрытием информации, получил документ, из которого следует, что в мае прошлого года сразу после открытия завода на нем выявили около десяти заболевших. Их число продолжало расти, в декабре количество инфицированных достигло 125 человек. Однако вводить карантин не стали.

Всего с мая по декабрь 2020 года на заводе было выявлено порядка 450 случаев инфицирования коронавирусом. На предприятии работает около 10 000 человек, отмечает The Washington Post.

В апреле, когда в Калифорнии и других американских штатах ввели санитарные ограничения в связи с пандемией, Илон Маск подверг действия властей резкой критике.

Глава Tesla неоднократно выражал сомнение в опасности коронавирусной инфекции. В марте он назвал панику вокруг пандемии «тупостью», а в апреле сравнил введенный в США карантин с фашизмом и потребовал «вернуть людям их чертову свободу». Как передавало Buzzfeed News, своим подчиненным Илон Маск говорил, что они с большей вероятностью умрут в авиакатастрофе, чем от коронавируса.

Напомним, ранее основатель SpaceX Илон Маск объявил о планах создать новый город под названием Звездная база (Starbase) в штате Техас, где у его компании есть площадка для производства и запуска ракет в космос.