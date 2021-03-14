За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9012 человек, зафиксировано 145 летальных случаев, 2743 пациента выздоровели. За сутки было сделано 60 552 теста.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 14 марта.

Количество больных почти в три раза превышает количество тех, кто выздоровел.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 439 случаев;

Винницкая область — 634 случая;

Волынская область — 150 случаев;

Днепропетровская область — 660 случаев;

Донецкая область — 346 случаев;

Житомирская область — 923 случая;

Закарпатская — 311 случаев;

Запорожская область — 114 случаев;

Ивано-Франковская область — 461 случай;

Киевская область — 552 случая;

Кировоградская область — 56 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Львовская область — 590 случаев;

Николаевская область — 344 случая;

Одесская область — 485 случаев;

Полтавская область — 105 случаев;

Ровенская область — 155 случаев;

Сумская область — 309 случаев;

Тернопольская область — 365 случаев;

Харьковская область — 569 случаев;

Херсонская область — 71 случай;

Хмельницкая область — 533 случая;

Черкасская область — 142 случая;

Черновицкая область — 477 случаев;

Черниговская область — 194 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 460 756 человек, из них 1 222 516 выздоровели, летальных случаев — 28 303.

Напомним, что начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай допускает, что из-за роста количества больных коронавирусом регион может попасть в «красную» зону карантина уже к концу марта.