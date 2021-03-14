За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9012 человек, зафиксировано 145 летальных случаев, 2743 пациента выздоровели. За сутки было сделано 60 552 теста.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 14 марта.
Количество больных почти в три раза превышает количество тех, кто выздоровел.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 460 756 человек, из них 1 222 516 выздоровели, летальных случаев — 28 303.
Напомним, что начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай допускает, что из-за роста количества больных коронавирусом регион может попасть в «красную» зону карантина уже к концу марта.
|
Не жалейте флагов – пожалейте горожан: им здесь еще жить….Александр Жолобецкий
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показухуСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9012 человек, зафиксировано 145 летальных случаев, 2743 пациента выздоровели. За сутки было сделано 60 552 теста.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 14 марта.
Количество больных почти в три раза превышает количество тех, кто выздоровел.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 460 756 человек, из них 1 222 516 выздоровели, летальных случаев — 28 303.
Напомним, что начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай допускает, что из-за роста количества больных коронавирусом регион может попасть в «красную» зону карантина уже к концу марта.