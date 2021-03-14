В воскресенье, 14 марта, в Николаеве возле мемориала «Струны памяти» почтили День украинского добровольца.

Об этом сообщают организаторы мероприятий, которыми выступили представители организаций «Правый Сектор», «Ассоциация участников и инвалидов АТО» и «Нацкорпус».

Всего собралось около 200 человек, среди которых участники российско-украинской войны, волонтёры, действующие военнослужащие, семьи погибших защитников Украины, депутаты местных советов, представители патриотических организаций и другие николаевцы.

Так, именно 14 марта 2014 с Майдана на тренировочную базу в Новых Петровцах отправились первые добровольцы, где начали подготовку к участию в борьбе за территориальную целостность Украины.

Решение о праздновании этого дня было принято 17 января 2017 Постановлением № 1822 Верховной Рады Украины «Об установлении Дня украинского добровольца». В этот день украинцы чествуют мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Почтили память добровольцев, погибших в зоне боевых действий на Востоке гимном Украины, минутой молчания и возложением цветов. Продолжилось мероприятие в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре — именно там состоялось официальное награждение воинов почетными наградами и благодарностям. К поздравлениям присоединился и коллектив театра, подготовив для гостей спектакль «Осторожно, люди!».

Напомним, что в Николаев из зоны проведения Операции объединенных сил вернулись военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.