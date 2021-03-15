Болгария планирует 1 мая начать летний туристический сезон с карантинными ограничениями и соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Об этом пишет Интерфакс, который цитирует вице-премьера и министра туризма Болгарии Мариану Николову.

— Решение о запуске туристического сезона 1 мая было согласовано с органами здравоохранения и МИД Болгарии. В понедельник, 15 марта, будут утверждены меры, которые коснутся объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов, - сказала Мариана Николова.

По словам Марианы Николовой, сезон будет запущен немного раньше обычного, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли и соблюдение мер безопасности, предписанных органами здравоохранения.

Министр туризма добавила, что требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы.

— На следующей неделе Евросоюз примет решение о так называемом «сертификате о состоянии здоровья», и болгарское правительство поддерживает эту позицию, - сказала вице-премьер.

В свою очередь, министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов уточнил, что для туристов, которые хотят посетить республику, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант «зеленого коридора».

Относительно паспортов вакцинации, они позволит посетить страну тем, кто уже переболел коронавирусов и имеет антитела, вакцинированным туристам, а также тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на летний туристический сезон 2021 года.