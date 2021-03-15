Правительство Израиля решило возобновить авиасообщение со всеми странами мира с 16 марта.

Как передает Укринформ, об этом информируют израильские СМИ.

Впрочем, квоты на количество прибывших в страну остаются в силе. Министры решили сохранить ограничение в 3 000 человек в день.

В своем решении правительство отметило, что министерство здравоохранения имеет полномочия отменять авиарейсы, прибытие которых потенциально может угрожать здоровью населения страны.

До сих пор израильтяне имели право возвращаться в Израиль только рейсами из ограниченного числа городов: Лондон, Франкфурт, Париж, Киев и Нью-Йорк.

Как сообщила Укринформу пресс-служба «Международных Авиалиний Украины», в настоящее время компания имеет подтверждение относительно выполнения следующих рейсов: Киев — Тель-Авив — по 2 рейса 17, 18, а также один рейс 15 марта; Тель-Авив — Киев — по одному рейсу 15, 16, 17, 19 и 2 рейса 18 марта.

Ранее стало известно, что правительство Израиля предоставит Украине 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.