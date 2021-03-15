В Киеве с 22 марта должны заработать пункты прививок, где будут вакцинировать людей старше 80 лет. Это предусмотрено правительственным планом.

Об этом hromadske рассказал региональный координатор вакцинации в городе Киеве Василий Животенюк.

— С завтрашнего дня работники, которые будут вакцинировать людей в пунктах прививок, пойдут на обучение. Через неделю в первые пункты поступит вакцина для прививок людей 80 лет и старше. Параллельно будут работать мобильные бригады, которые будут вакцинировать медработников, — рассказал Василий Животенюк.

Он также отметил, что сейчас в Киеве работает 12 мобильных бригад, которые делают прививки против коронавируса. Такое количество Животенюк назвал максимальным.

Через 2-3 дня, по его прогнозам, эти мобильные бригады должны будут прививать всех желающих врачей из коммунальных заведений Киева.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом. Две недели назад ему ввели первую дозу прививки.