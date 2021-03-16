Во львовской школе занятия по христианской этике превратили в богослужение и проповедь.
Об этом свидетельствует видеозапись с камеры во время урока, пишет Страна.ua.
Видео вызвало значительный резонанс в сети.
— Он всегда здесь, всегда рядом, но чтобы об этом помнить, мы должны его пригласить. И вот сейчас имею здесь свечку и я ее зажгу, и это будет означать что этот гость является уже у нас присутствует на занятии. Может, уже догадались, кто это тот гость? Да, Господь Бог, - так начинался урок христианской этики в 5 классе львовской школы №68.
Напомним, в Николаеве 10 марта состоялся первый молитвенный завтрак, организованный главой облсовета Анной Замазеевой.
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Во львовской школе занятия по христианской этике превратили в богослужение и проповедь.
Об этом свидетельствует видеозапись с камеры во время урока, пишет Страна.ua.
Видео вызвало значительный резонанс в сети.
— Он всегда здесь, всегда рядом, но чтобы об этом помнить, мы должны его пригласить. И вот сейчас имею здесь свечку и я ее зажгу, и это будет означать что этот гость является уже у нас присутствует на занятии. Может, уже догадались, кто это тот гость? Да, Господь Бог, - так начинался урок христианской этики в 5 классе львовской школы №68.
Напомним, в Николаеве 10 марта состоялся первый молитвенный завтрак, организованный главой облсовета Анной Замазеевой.