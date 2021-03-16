Утром 16 марта под зданием областного совета Николаева состоялась акция медработников отделения гемодиализа и нефрологии, медики высказали желание, чтобы их отделение сепарировали от больницы и сформировали отдельный центр, в котором качественные услуги смогут получать все пациенты.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Свое требование под стены облсовета пришли высказать пациенты и персонал отделения гемодиализа и нефрологии Николаевской областной клинической больницы.

Заведующая отделение гемодиализа и нефрологии Татьяна Костыненко рассказала, что прошлые акции не оказали желаемого итога, пациентам не хватает средств на дорогостоящие препараты, персонал получает минимальные выплаты и не видел «ковидных» доплат пять месяцев.

— У нас ничего не изменилось, мы работаем за минималку, если дают премию, то это примерно тысяча гривен на персонал, — описала сложившееся положение Татьяна Костыненко.

Завотделением указала на позитивный опыт Киева, где отделение гемодиализа получило полномочия и больше не зависит от больницы, что предоставило возможность направлять средства из госбюджета конкретно на потребности и лечение пациентов, а не на содержание медкорпусов или другие нужды больницы. По ее словам, на больницу выделили в прошлом году 52 миллиона гривен, 20 из них не направили на диализных пациентов, а потратили на иные потребности лечебного учреждения, хотя именно на пациентов и предусматривалось финансирование.

Медперсонал составляет на данный момент 50 сотрудников, включая отделение нефрологии, центр диализа и филиал в Вознесенске. Медработники вынуждены работать в 4 смены, а пациенты из областных населенных пунктов, к примеру, из Снигиревки, ездят каждую неделю в город, чтобы получить медпомощь, так и не дождавшись сателиттного отделения в их поселении. Татьяна Костыненко добавила, что главврач областной клинической больницы не желает отделения, а хочет распоряжаться средствами, которые выделяются на диализных пациентов, по своему усмотрению.

К протестующим вышла глава облсовета Анна Замазеева, заявившая, что в ближайшее время будут созданы наблюдательные советы, которые будут контролировать соблюдение трудовых прав работников медицинской сферы, а также следить за своевременными выплатами.

— Мы хотим, чтобы вы пришли на медицинскую комиссию и мы рассмотрели этот вопрос, приняли решение, которое было бы лучшим для нашего населения для того, чтобы они получили качественную и своевременную услугу. Тем более хочу сразу отчитаться, что мы делаем для улучшения в медицинских учреждениях — мы сегодня будем рассматривать создание наблюдательных советов. Наблюдательных советов, которые будут призваны урегулировать конфликты, которые являются долговременными в вашей больнице. Для того чтобы контролировать, какие услуги предоставляются. Качественные они, по какой цене, для того, чтобы медицинские работники получали свои заработные платы, поэтому мы очень уверенно движемся, чтобы решить эти насущные для жителей вопросы, поэтому я приглашаю вас на ближайшую медицинскую комиссию, — обратилась к медикам Анна Замазеева.

Татьяна Костыленко объяснила, что отозвала вопрос с предыдущей комиссии, потому что она собралась не в полном составе – трое членов из пяти.

— Кворум был, этого достаточно, чтобы она заработала, она была правовой и я лично вас ждала тогда, тем более у нас есть голоса депутатов, пришедших, поскольку они хотели вас увидеть и пообщаться с вами, — парировала Анна Замазеева.

Поддержать акцию приехали и пациенты с областных населенных пунктов. Активистка «Рух за трансплантацію» Елена Запорощенко отметила, что руководство областной клинической больницы не ценит труд нефрологов в должной мере.

— Руководство больницы не относится к этому с уважением. Люди работают за копейки, но спасают жизни, — подчеркнула активистка.

Она добавила, что выступает за права пациентов, которые не смогли приехать под стены облсовета, чтобы защитить себя, а также уверена, если «мы не уважаем медиков, мы не уважаем николаевцев».

Чуть позже заведующая отделением гемодиализа и нефрологии Татьяна Костыленкова прокомментировала слова главы облсовета. Заведующая объяснила, что трех членов медкомиссии на заседании недостаточно, потому что, если проголосуют против, то вопрос отложат на дополнительные полгода и ситуация не сдвинется с места.

— В профильной медицинской комиссии пять членов должны были заседать тогда, когда они сказали, что я отозвала, но я сказала перенести на следующую комиссию наш вопрос. Потому что это было после нового года и всего три члена, которые были на комиссии и могли заседать. Такой важный вопрос, а если проголосуют против, то он откладывается на полгода, хотя бы должны присутствовать все члены комиссии, которые должны решать, то есть главные врачи, специалисты медицинские, — отметила Татьяна Костыненко.

Ранее НикВести сообщали, что 25 сентября, медперсонал отделения гемодиализа и нефрологии Николаевской областной клинической больницы устроили митинг у здания ОГА и попросил депутатов облсовета отделить их от больницы и создать отдельное учреждение.



