Елена Удовиченко уволилась с должности директора департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации.

Об этом стало известно на заседании сессии облсовета во вторник, 16 марта, передает корреспондент НикВести.

На сессию был вынесен вопрос об отчете директора департамента о выполнении Программы развития образования за 2017-2020 годы. Вместо Елены Удовиченко докладчицей по вопросу выступала Наталья Сокульская.

Глава ОГА Виталий Ким сообщил депутатам о том, что Елена Удовиченко уволилась, и вскоре на должность директора департамента проведут конкурс. На сайте ОГА Наталья Сокульская также значится исполняющей обязанности директора.

Отметим, что депутаты так и не утвердили отчет. Многие высказывали негативное мнение о работе департамента. В итоге было предложено поставить на голосование вопрос о признании его работы неудовлетворительной.

— Сегодня я выступаю. Но департамент образования — это не два человека. Там работает 30 человек на низкой зарплате, и у нас действительно немало достижений, — отметила Наталья Сокульская.

В итоге, депутатам не хватило голосов, в том числе и на то, чтобы признать работу подразделения неудовлетворительной. Анна Замазеева, в связи с этим, предложила вернуться к рассмотрению вопроса позже.

Напомним, чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда, который недавно стал фигурантом скандала с погоней полиции, написал заявление об увольнении.